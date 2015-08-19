欧洲汇市：英镑指数逼近七年半高点，投资者加息预期升温

英镑贸易加权指数 报94.5，距离周二所及的七年半高点94.8不远。

“在这样的利差之下，通胀报告为国内成本压力上升，令英国央行愈加接近升息提供了证明，”东京三菱银行汇市分析师Lee Hardman表示。

交易商将等候本日稍晚美国通胀数据与美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录出炉，从中寻找美联储可能升息的进一步线索。

目前投资者预期美联储不是在9月就是在12月升息，不过他们预估英国央行在明年2月或3月之前料不会升息。(完)

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