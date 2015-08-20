专栏节选：川普现象--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自x月x日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 川普侮辱墨西哥人、黑人和妇女、攻击中国等，都能得到部分选民的热烈回响，是因为他们不要另一个布希（杰布）或柯林顿（希拉蕊）。

美国共和党总统大选党内民调，唐纳．川普（Donald Trump）大幅度领先，这实在令人难以接受。事实上，美国历史中，每逢经济低迷，便有不少总统参选人将此归咎于外国和移民，川普并不是第一个。这类偏激的观点，对贫穷和非都会区的中产阶级白人选民很受用，因为他们习惯将自己的境遇，怪罪给外国因素。

二○○八年金融海啸后，美国经济虽然明显复苏，但经济利益却严重向富人、城市居民和高教育族群倾斜，绝大多数民众的生计并未受惠，自然会对现状感到愤愤不平。

川普侮辱墨西哥人、黑人和妇女、攻击中国等，都能得到部分选民的热烈回响，是因为他们对过去老派政客一再重复精心设计竞选文宣的模式感到厌烦，他们不要另一个布希（杰布）或柯林顿（希拉蕊）。川普是非典型政客，他的粗鄙言论至少展现毫不造作的真实风格。

川普另一个加分强项是，有钱，非常有钱，而他也乐于不断向选民提醒这点。自一○年美国最高法院取消富人对政治组织的捐款上限后，一二年大选，金字塔尖端○．○一％的人所捐献的金额，占总体竞选募款的四二％，今年大选恐怕会更为恶化。

一堆共和党的参选人寻求科氏兄弟的支持，科氏兄弟是美国最有钱的人之一，政治态度保守，也反环保，因为他们是石油大亨——这样就懂了吧！川普没有政治利益冲突，也不须拿任何人的政治献金，虽然他的政见一样保守与反环保，但至少他是在做他自己。

政治分析师都认为，川普不会获得共和党的提名，他已经把所有人都得罪光了。他以幼稚的言语回应外界批评，凸显出他的易怒狂妄，应该无法忍受华盛顿严苛的政治环境。此外，他表示若未获提名，将考虑以第三方候选人出马。这么明目张胆地呛声，显见他试图与共和党达成某种协议，若他同意退选，想必旗下企业将受益不小。

只是即使在选后，川普后遗症也不会消失，他倡导的反外国人情绪，根本没有新意，美国历史中也不乏这样的例子，最后这些人全都在大选中败下阵来。尽管如此，但是其他政客则会为了讨好中低阶层的选票，而扭曲自己的态度和言论。

在民主党方面，希拉蕊担任国务卿期间，坚持使用个人电子邮件来处理公务，实在令人匪夷所思，这让桑德斯（Bernie Sanders）有机会紧咬不放。桑德斯是极左派政客，不隶属任何政党，但因在参议院加入民主党党团运作，而被视为民主党的一员，今年更打着民主党的旗子角逐总统大位。美国的政治大戏果真不输八点档！(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。