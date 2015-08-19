香港金融：高盛子公司获授予本地有限制银行牌照--金管局

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月19日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，金融管理专员已向高盛 子公司授予本地有限制银行牌照，并于今天生效。
金管局的声明称，已根据《银行业条例》向高盛于香港注册的全资附属银行--Goldman Sachs Asia Pacific Company Limited(GSAPCL)授予有限制银行牌照。
计入GSAPCL后，香港的有限制牌照银行数目为24间。
香港实行存款机构三级制，分别为持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司，全部统称为认可机构。而有限制牌照银行主要从事商人银行及资本市场活动等业务，亦可接受50万港元或以上任何期限的存款。
根据2015年7月号《银行家》杂志的资料，以一级资本计，高盛是美国第五大及全球第十六大银行。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”