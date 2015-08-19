香港金融：高盛子公司获授予本地有限制银行牌照--金管局

路透香港8月19日 - 香港金融管理局（HKMA）周三公布，金融管理专员已向高盛 子公司授予本地有限制银行牌照，并于今天生效。

金管局的声明称，已根据《银行业条例》向高盛于香港注册的全资附属银行--Goldman Sachs Asia Pacific Company Limited(GSAPCL)授予有限制银行牌照。

计入GSAPCL后，香港的有限制牌照银行数目为24间。

香港实行存款机构三级制，分别为持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司，全部统称为认可机构。而有限制牌照银行主要从事商人银行及资本市场活动等业务，亦可接受50万港元或以上任何期限的存款。

根据2015年7月号《银行家》杂志的资料，以一级资本计，高盛是美国第五大及全球第十六大银行。（完）

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