中国金融：中央汇金受让农行A股股份，持有农行股份比例略有提升

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月19日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行 周三表示，中央汇金公司近日通过协议转让方式，受让了该行A股股份；这使中央汇金持有农行股份约占该行总股本的40.41%。
上交所刊登的农行公告显示，农行于周二（8月18日）接到其股东中央汇金公司通知称，后者近日受让了农行A股股份1,255,434,700股；受让后，汇金公司持有农行A股股份131,260,538,482股，约占本行A股股本的44.64%。
农行今年一季报显示，截至一季度末，汇金公司持有该行A股股份130,831,990,282股，约占该行总股本的40.28%。
中国证监会上周表示，中国证券金融股份有限公司（中证金）通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票，由其长期持有。此举有利于稳定市场，也有利于更好恢复市场功能，发挥市场机制的作用。（完）
(发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”