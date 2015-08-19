台湾汇市：台币续创近六年收盘新低，因央行尾盘进场打压

* 台币收盘续创近六年新低，因尾盘央行进场调节

* 外资汇入力道增强，全天净汇入约0.8亿美元

* 交易员预估明日实质交易区间在32.380-32.480

路透台北8月19日 - 台币兑美元 周三收盘连四贬，续创近六年新低，因尾盘央行进场打压。交易员称，受国际美元走弱及外资午后汇入带动，台币实质汇价呈微幅走升，料短线随美元多头获利了结，台币将暂别急贬走势。

他们表示，今天人民币陷入区间盘整，韩元波动幅度也不大，而外资在台股虽持续卖超，但午后却开始汇入，且净汇入约0.8亿美元，带动台币实质汇价止贬小升。

〞下午外商出来卖美元，因为外资开始汇入了。〞一汇银人士说。

另一位大型外汇银行交易员亦指出，随国际美元转弱，午后美元多头获利了结卖单出笼，料月底出口商将进场抛售美元，台币将稍喘一口气，出现止贬回升走势。

今日台币实质交易区间在32.436-32.480，上日交易区间在32.380-32.455。交易员预估，明日台币实质交易波动区间暂看在32.380-32.480。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度较上日略为缩减，显示市场看升美元的气氛转淡。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.490/32.520，上日收在32.573。

今天台币以32.668作收，微贬1.5分，创下五年11个月新低，此前收盘低位为2009年9月9日的32.745。

台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股卖超60.63亿台币，连续10个交易日卖超共计287.56亿台币；上交易日为卖超1.29亿台币。

台湾加权股价指数 今日收跌1.9%至8,021.84点，再创近两年低位，主因基本面不佳。

周三韩元/美元<KRW= KRW=KFTC>国内收报1,185.3，近持平上日收盘价位1,185.0。

人民币兑美元即期 周三小幅收跌，中间价则四连升，只是升幅非常有限。交易员表示，中间价持稳，且人民币即期数次跌破6.40元关口都有疑似干预出手，预示当前汇价央行比较认可，除非有大变动，汇价或重新平衡。

本周国际重要经济数据和事件有：

8月19日(三)：美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月会议记录(1800)；美国7月CPI；

8月20日(四)：台湾7月外销订单；台湾第二季经常帐；英国7月零售销售；美国旧金山联邦储备银行公布总裁威廉姆斯演讲；美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔演说；美国7月成屋销售年率；美国7月领先指标；美国费城联邦储备银行制造业指数；德国7月PPI；瑞典央行召开执行理事会会议；

8月21日(五)：德国9月GfK消费者信心指数；加拿大7月消费者物价指数(CPI)/央行核心CPI；加拿大6月零售销售；欧元区8月消费者信心指数。(完)

16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.668 32.653 32.436-32.670 32.665 5.72 8.34

元太外汇经纪公司 32.666 32.652 32.440-32.666 32.666 2.24 4.30

无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

美元/台币一个月期 0.055/0.075 0.120/0.130 美元/台币六个月期 0.030/0.065 0.100/0.125 (完)

台币兑美元现价

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；; 审校 张喜良)