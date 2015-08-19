《汇市简讯》欧元/瑞郎位于1.0761/62的双重底面临威胁

0904GMT

* 在短暂回升至1.0800附近之后，再度面临下行压力

* 周二低点为1.0762，与8月10日的1.0761构成双重底，目前面临威胁

* 7月至8月涨势的50%及61.8%的回档位分别为1.0748及1.0697，形成支撑

* 在周二高点1.0849下方有卖盘

* 若创波段新低，则需考虑与200日均线同步下滑情形，目前该均线切入位报1.0833

* 技术图表：link.reuters.com/jeq45w

(完)

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