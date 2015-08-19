台湾金融：央行短期内不会降息，汇率贬值比降息更有效--土银董事长

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月19日 - 台湾公股银行--土地银行董事长徐光曦周三指出，这波台湾经济不景气问题出在出口衰退，汇率贬值比降息效果更好；料在无通缩疑虑的情况下，短期内央行不会降息。
“目前台湾没有通缩疑虑，也没有通膨隐忧。因此，短期内央行不会有降息的情况发生；至于要救出口汇率贬值比较有效。”他在一新闻会前对路透表示。
他解释说，利率是企业融资的成本，但这波经济不景气问题是出在外销不好，是外需的问题，降息无法解决外需不好及出口衰退问题；因此，汇率贬值比调降利率更有效。
徐光曦并指出，央行是否降息须视经济的水温如何。倘若物价快速上涨，央行为平抑物价将采取升息措施；反之，如果经济不景气、就业市场不好，央行就要降息。
台湾官方上周大砍今年经济成长预估至1.56%，创下六年低位，有分析师预期，贫血式成长已提高台湾央行降息机率。但多位财金学者认为，台湾利率已在低位，为免助长炒房歪风，且短率走低对景气已具提振效果，年底前央行应不致降息。 (完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”