台湾金融：央行短期内不会降息，汇率贬值比降息更有效--土银董事长

路透台北8月19日 - 台湾公股银行--土地银行董事长徐光曦周三指出，这波台湾经济不景气问题出在出口衰退，汇率贬值比降息效果更好；料在无通缩疑虑的情况下，短期内央行不会降息。

“目前台湾没有通缩疑虑，也没有通膨隐忧。因此，短期内央行不会有降息的情况发生；至于要救出口汇率贬值比较有效。”他在一新闻会前对路透表示。

他解释说，利率是企业融资的成本，但这波经济不景气问题是出在外销不好，是外需的问题，降息无法解决外需不好及出口衰退问题；因此，汇率贬值比调降利率更有效。

徐光曦并指出，央行是否降息须视经济的水温如何。倘若物价快速上涨，央行为平抑物价将采取升息措施；反之，如果经济不景气、就业市场不好，央行就要降息。