亚洲橡胶：中国经济疑虑打压TOCOM期胶下跌，盘中创10个月新低

“关于中国需求萎缩的持续担忧令橡胶价格承压，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa称。

“由于市场维持下行态势，没有利多消息，投资者均不愿贸然做多。”

交易商称，中国股市今日稍早延续跌势加重期胶压力，不过中国股市最终企稳。

中国股市沪综指周三反弹收升1.2%。今日沪综指先抑后扬，早盘一度大跌5%，午盘在国企板块获整体拉抬下扭转跌势，终盘收红。

但上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌30元人民币，收于每吨12,075元人民币。

“TOCOM期胶有可能进一步下跌，或跌向去年10月所及低位173.8日圆，”Tazawa称。

新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤129.0美分，与前一交易日持平。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张涛)