亚洲橡胶：中国经济疑虑打压TOCOM期胶下跌，盘中创10个月新低

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“关于中国需求萎缩的持续担忧令橡胶价格承压，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa称。
“由于市场维持下行态势，没有利多消息，投资者均不愿贸然做多。”
交易商称，中国股市今日稍早延续跌势加重期胶压力，不过中国股市最终企稳。
中国股市沪综指周三反弹收升1.2%。今日沪综指先抑后扬，早盘一度大跌5%，午盘在国企板块获整体拉抬下扭转跌势，终盘收红。
但上海期交所交投最活跃的1月期胶 下跌30元人民币，收于每吨12,075元人民币。
“TOCOM期胶有可能进一步下跌，或跌向去年10月所及低位173.8日圆，”Tazawa称。
新加坡商品交易所(SICOM)9月期胶 最新报每公斤129.0美分，与前一交易日持平。(完)
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”