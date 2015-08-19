路透基点：奇美材料科技启动1亿美元五年期融资案--TRLPC

路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家银行为台湾上市的奇美材料科技股份有限公司启动1亿美元的五年期融资案。

台湾银行、彰化银行、玉山银行和富邦银行为牵头行兼簿记行。台湾银行也是额度代理行。

贷款有两年延期选择权，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点，则超出部分由借款人支付。

银行受邀以多个层级参贷：

承贷1,200万美元及以上，为经理行，前端费18个基点；

承贷600-1,190万美元，为参贷行，前端费12个基点。

这笔无担保贷款有30个月宽限期，宽限期后分六笔不等额偿还，每半年偿还一次：8%(1-2),9%(3-4),10%(5)以及56%(6)。

承诺费为15个基点。银行答复截止日期为9月11日。

借款人为奇美材料科技(昆山)有限公司，母公司奇美材料科技股份有限公司为担保人。

奇美生产液晶显示器(LCD)用偏光片(膜)。资金将用于建造江苏昆山的两条生产线，成本估计为2.98亿美元。工厂计划于明年初投入使用。