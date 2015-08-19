路透基点：奇美材料科技启动1亿美元五年期融资案--TRLPC

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港8月19日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，四家银行为台湾上市的奇美材料科技股份有限公司启动1亿美元的五年期融资案。
台湾银行、彰化银行、玉山银行和富邦银行为牵头行兼簿记行。台湾银行也是额度代理行。
贷款有两年延期选择权，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码190个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点，则超出部分由借款人支付。
银行受邀以多个层级参贷：
承贷1,200万美元及以上，为经理行，前端费18个基点；
承贷600-1,190万美元，为参贷行，前端费12个基点。
这笔无担保贷款有30个月宽限期，宽限期后分六笔不等额偿还，每半年偿还一次：8%(1-2),9%(3-4),10%(5)以及56%(6)。
承诺费为15个基点。银行答复截止日期为9月11日。
借款人为奇美材料科技(昆山)有限公司，母公司奇美材料科技股份有限公司为担保人。
奇美生产液晶显示器(LCD)用偏光片(膜)。资金将用于建造江苏昆山的两条生产线，成本估计为2.98亿美元。工厂计划于明年初投入使用。
母公司上一次涉足联贷市场是在2010年8月，完成40亿台币的五年期贷款。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”