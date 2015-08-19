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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 17:59 BJT

《汇市简讯》澳元/美元受中国股市由跌转升激励而上涨

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    * 澳元/美元自0.7314推升，因中国股市转为上涨
    * 沪综指收高1.6%，盘中一度大跌5%
    * 当沪综指处于低档时，澳元/美元在亚洲盘创下0.7314的低点
    * 欧洲盘初高点为0.7363
    * 今日有行权价0.7360的期权到期。据传在0.7300有买盘，与企业买
兴有关
    * 煤炭价格跌至12年低点，而澳洲为煤炭出口大国
    * 今日稍晚美国将公布通胀数据，以及联邦公开市场委员会(FOMC)会
议记录。市场预估美国7月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%(完)
   
      
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    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)

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