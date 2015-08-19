《汇市简讯》澳元/美元受中国股市由跌转升激励而上涨

0946GMT * 澳元/美元自0.7314推升，因中国股市转为上涨 * 沪综指收高1.6%，盘中一度大跌5% * 当沪综指处于低档时，澳元/美元在亚洲盘创下0.7314的低点 * 欧洲盘初高点为0.7363 * 今日有行权价0.7360的期权到期。据传在0.7300有买盘，与企业买 兴有关 * 煤炭价格跌至12年低点，而澳洲为煤炭出口大国 * 今日稍晚美国将公布通胀数据，以及联邦公开市场委员会(FOMC)会 议记录。市场预估美国7月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.2%(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 杜明霞)