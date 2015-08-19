香港个股：人保集团与中国财险入股远见控股之交易有待保监会批准

路透香港8月19日 - 中国最大非寿险公司--中国财险 周三称，该公司及其母公司人保集团 入股远见控股 之交易，有待中国保监会以及董事会批准后方能生效。

据公告，8月11日，Philosophy Quantum Investment Co. Limited（PQ Investment）及人保集团签订协议，两间公司拟按每股0.18港元分别认购远见控股57.95亿股及8.55亿股新股，涉资10.43亿港元及1.54亿港元。认购价较远见控股停牌前报价1.95港元折让91%。

同日，中国财险与奇虎360 的子公司奇飞国际订立投资及股东协议，两间公司将分别持有PQ Investment经扩大后已发行股本的50%。

若以远见控股现有股本计，上述交易将使人保集团、中国财险及奇飞合共持有远见控股经扩大后股本逾七成的股份，成为新控股股东。

远见控股主要业务为提供网络解决方案、项目服务及物业投资，主要股东鲁连城同时担任公司主席及行政总裁。该股自6月24日起停牌。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)