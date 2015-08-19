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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 18:36 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油贴水区间波动，地区供应充足

“燃料油的可得性相当不错。甚至连供应者(炼厂)都试图增加销售，因供需并不平衡，”韩国一名交易商表示。

交易商表示，北亚国家需求一直相当温吞。

Bahrain Petroleum Company正在求售4-6万吨含硫量4%的380-cst燃料油，船期为9月15-18日。

该招标将于周三下午3点截止，有效期至周四。

其他消息方面，根据日本石油连盟周三的数据，截至8月15日止当周，日本商用高含硫燃料油库存较前周增加3%，至150万千升。

日本炼厂原油加工量也达94.6%，前周为94.5%。

现货交易方面，本日无现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/陈宗琦；审校 李春喜/孙茉莉)

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