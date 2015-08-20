重温稿-台湾货币市场：短率仍低位持稳，市场密切关注央行举措伺机而动

* 央行将隔拆代收短率连二日未变停在0.370% * 市场仍关注其举措，伺机而动 * 短票利率向区间低位靠拢 * 债券附条件交易区间高位渐稀 记者 高洁如 路透台北8月19日 - 台湾银行间短率周三仍低位持稳，因央行连续两日将隔拆短率稳在 0.370%。交易人士指出，央行暂时停止调降短率，但市场仍关注其后续动作伺机而动。 他们表示，虽然央行近两日没有动作，但不能保证未来没有进一步举措。不少大型银行 提到，央行近期不但导引短率向下，连委托银行收入的隔夜资金也偏小，冲销态度很消极。 〞资金的需求一直不好，我拆出的到期都不一定能续。〞一位大型公营银行交易员说。 台湾央行周三委托银行代收隔夜资金利率连续二日不变，利率在0.370%。(背景资料请 见 ) 今日报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平 0.370% 0.370% 均利率 --隔夜拆款利率区间 0.290-0.384% 0.290-0.410% --一周拆款利率区间 0.370-0.430% 0.370-0.470% --两周拆款利率区间 0.370-0.450% 0.400-0.435% **短票量仍旧很少** 短票方面，票券商交易员表示，目前多保留月内短票，但多卖跨月的短票，月内的短票 则以拆款来支应。 交易商认为，目前短票市场供需失衡，情势依旧大大有利于卖方，因为短票的供应量， 不足资金的去化，因此市场的买方需要比较低的价格，来抢优先购买短票的权力。 一位大型票券商交易员也说，〞而且景气不好，企业的融资意愿不高，自保票的发行量 也在缩减。〞 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.50-0.52%，同上日，区间低位成 交较多。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 517%，前日在0.518%；上日成交量116.14亿台币，前日54.4亿台币。 台湾央行周三共发行4,664.5亿台币定存单。若较今日存单到期金额4,663亿台币，存单 发行余额增加1.5亿。 台湾央行本周存单到期1兆9,995.1亿台币，本周余日的到期情况分别是周四5,884.3亿 以及周五533.5亿台币。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为250亿台币，累积超额准备为3,189亿台币、 加计前期1%的超额准备4,208亿台币。 **RP利率仍稳** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，市场资金偏向充裕，市场上券少钱多情势不变 ，因此还是让客户从利率高位慢慢向下，或是在原本利率则要拉长承做天期。 一位票券商交易员则表示，因债券附买回市场具僵固性，央行自导引利率向下的过程中 ，经过数天与客户的沟通，多数客户已能了解央行的举措并同意稍降利率，因此利率区间高 位稍有向下，高位成交渐稀。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.50-0.52%，同上日，高位成交渐少； 10天期以上公司债RP主要成交在0.60-0.62%，也大致持平上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率极短天期利率在0.42%，区间在0.44-0.48 %，大致同上日，但高位成交逐渐稀落。 公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.48%-0.52%，也同上日 ；这部分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 张喜良)