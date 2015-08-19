国际油市：亚洲柴油价差上涨，因炼厂维护减少供给

路透新加坡8月19日 - 亚洲柴油价差周三上涨，触及逾一个月高位，因交易员预计9月和10月炼厂维护计划会导致供给减少。

汤森路透数据显示，含硫500ppm柴油价差上涨0.20美元至每桶负0.68美元，创下7月3日以来最高。

交易员表示，亚洲地区炼厂产量削减和计划中的维护预计将提振柴油和航煤的裂解价差。

行业消息人士称，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)将把其南部Karnataka邦一炼厂将关闭一座日产12万桶的原油蒸馏装置(CDU)，这家炼厂每日加工量为30万桶。

该炼厂还计划关闭一些其它附属设施，包括一年产能130万吨的氢化裂解装置。

消息称马来西亚国家石油公司(Petronas)计划在10月或11月将旗下 Melaka炼厂的日产能10万桶的1号CDU关闭15天。

其中一位消息人士表示，确切的日期尚未敲定。

交易员表示，Petronas进入现货市场求购15.6万桶9月下半月至10月初的含硫500ppm柴油，给予市场一定的支撑。

行业消息人士还表示，日本炼厂赶在冬季高峰季之前囤积煤油。

现货交易方面，有两笔柴油交易，没有航煤交易。

托克以每桶58.45美元买进15万桶船期为9月3-7日的含硫500ppm柴油。

壳牌以每桶较新加坡9月3-9日平均报价贴水0.68美元的价格，买进15万桶船期为9月3-7日的含硫500ppm柴油。(完)

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