马来西亚期市：棕榈油期货下滑，静候出口数据出炉

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透雅加达8月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三下滑1.2%，因原油价格下滑。本周稍后将公布出口数据。
马来西亚11月棕榈油合约 收低1.2%报每吨2,034马币。
该合约稍早一度触及低点2,024马币，但随后在收盘前回补部分跌幅。
成交量报43,673口，高于以往约35,000口的每日均量。
“这同豆油市场和大连市场的走势相一致，”交易商说道。“明日将公布前20天的出口数据，就最近15天的情况来看，数据可能不会多好。”
船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance定于周四公布马来西亚8月1-20日棕榈油出口数据。
据路透市场分析师王涛，棕榈油可能会跌破支撑位2,017马币，进一步跌向下一道支撑1,997。(完)
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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”