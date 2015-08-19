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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 18:57 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货下滑，静候出口数据出炉

路透雅加达8月19日 - 马来西亚棕榈油期货周三下滑1.2%，因原油价格下滑。本周稍后将公布出口数据。

马来西亚11月棕榈油合约 收低1.2%报每吨2,034马币。

该合约稍早一度触及低点2,024马币，但随后在收盘前回补部分跌幅。

成交量报43,673口，高于以往约35,000口的每日均量。

“这同豆油市场和大连市场的走势相一致，”交易商说道。“明日将公布前20天的出口数据，就最近15天的情况来看，数据可能不会多好。”

船货调查机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance定于周四公布马来西亚8月1-20日棕榈油出口数据。

据路透市场分析师王涛，棕榈油可能会跌破支撑位2,017马币，进一步跌向下一道支撑1,997。(完)

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(编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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