泰国警方公布曼谷爆炸案主要嫌疑人的素描画像

路透曼谷8月19日 - 泰国警方周三公布了曼谷爆炸案主要嫌疑人的素描画像。这起爆炸事件导致至少20人丧生，其中逾半数是外国人。

画像显示嫌疑人为浅肤色的男子，拥有一头浓密的中等长度黑发，有细微的胡须，戴黑色眼睛。不清楚这名男子是泰国人还是外国人。

警方周二公布了一段监控录像，一名身穿黄色体恤衫的年轻男子在爆炸发生前几分钟将一个背包留在爆炸现场后走开。

警方曾表示，这名男子是嫌疑人，但幕后可能还有其他人。他们不排除任何组织，包括反对军政府的组织，但指出爆炸和南部的穆斯林武装分子或“红衫军”的手段不同。

泰国警方称，素描画像可能有助于找到监控录像中穿黄色体恤衫的男子。警方已表示，将为提供线索使警方能够逮捕这名嫌犯的举报者100万泰铢(2.8万美元)的奖励。

泰国警方还表示，将把素描画像提交给法院，要求法院对符合相貌特征的人发出逮捕令。

“我们认为调查团队今夜将要求法院发出逮捕令，”警方发言人Prawut Thawornsiri说道。(完)