泰国警方公布曼谷爆炸案主要嫌疑人的素描画像

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷8月19日 - 泰国警方周三公布了曼谷爆炸案主要嫌疑人的素描画像。这起爆炸事件导致至少20人丧生，其中逾半数是外国人。
画像显示嫌疑人为浅肤色的男子，拥有一头浓密的中等长度黑发，有细微的胡须，戴黑色眼睛。不清楚这名男子是泰国人还是外国人。
警方周二公布了一段监控录像，一名身穿黄色体恤衫的年轻男子在爆炸发生前几分钟将一个背包留在爆炸现场后走开。
警方曾表示，这名男子是嫌疑人，但幕后可能还有其他人。他们不排除任何组织，包括反对军政府的组织，但指出爆炸和南部的穆斯林武装分子或“红衫军”的手段不同。
泰国警方称，素描画像可能有助于找到监控录像中穿黄色体恤衫的男子。警方已表示，将为提供线索使警方能够逮捕这名嫌犯的举报者100万泰铢(2.8万美元)的奖励。
泰国警方还表示，将把素描画像提交给法院，要求法院对符合相貌特征的人发出逮捕令。
“我们认为调查团队今夜将要求法院发出逮捕令，”警方发言人Prawut Thawornsiri说道。(完)
编译 李富强 审校 王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”