中股业绩：浦发银行上半年净利同比增5.5%，不良贷款率升至1.28%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月19日 - 中国股份制银行--上海浦东发展银行 周三晚间公布，上半年实现净利润239亿元人民币，同比增5.5%；期末不良贷款率为1.28%，较去年末升0.22个百分点。
该行表示，生息资产规模稳步增长、非利息净收入大幅增加、成本费用有效控制，是盈利增长的主要驱动因素。
半年报显示，上半年浦发银行实现营业收入707亿元，同比增19.74%，基本每股收益1.281元；非利息净收入177.61亿元，较去年同期增长41.58%。
该行上半年不良贷款余额和不良贷款率有所上升，但总体风险可控。截至6月末，其三类不良贷款余额为277.42亿元，比去年底增61.57亿元；不良贷款准备金覆盖率为245.45%，比去年底下降3.64个百分点。
截止6月末，浦发银行并表核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.16%、9.11%、11.11%。
浦发银行今日收报15元，涨0.87%，过去一个月则累计下跌12.6%。（完）
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”