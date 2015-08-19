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亚洲 | 2015年 8月 19日 星期三 19:46 BJT

中股业绩：浦发银行上半年净利同比增5.5%，不良贷款率升至1.28%

路透北京8月19日 - 中国股份制银行--上海浦东发展银行 周三晚间公布，上半年实现净利润239亿元人民币，同比增5.5%；期末不良贷款率为1.28%，较去年末升0.22个百分点。

该行表示，生息资产规模稳步增长、非利息净收入大幅增加、成本费用有效控制，是盈利增长的主要驱动因素。

半年报显示，上半年浦发银行实现营业收入707亿元，同比增19.74%，基本每股收益1.281元；非利息净收入177.61亿元，较去年同期增长41.58%。

该行上半年不良贷款余额和不良贷款率有所上升，但总体风险可控。截至6月末，其三类不良贷款余额为277.42亿元，比去年底增61.57亿元；不良贷款准备金覆盖率为245.45%，比去年底下降3.64个百分点。

截止6月末，浦发银行并表核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.16%、9.11%、11.11%。

浦发银行今日收报15元，涨0.87%，过去一个月则累计下跌12.6%。（完）

参看详情，请点选：here (发稿 李铮; 审校 张喜良)

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