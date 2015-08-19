中股业绩：浦发银行上半年净利同比增5.5%，不良贷款率升至1.28%

该行上半年不良贷款余额和不良贷款率有所上升，但总体风险可控。截至6月末，其三类不良贷款余额为277.42亿元，比去年底增61.57亿元；不良贷款准备金覆盖率为245.45%，比去年底下降3.64个百分点。