东南亚股市：涨跌互现，泰国股市略有反弹

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷8月19日 - 泰国股市周三温和反弹，因国内投资者逢低买进，不过越南股市则回落，越南央行今年第三次促本币贬值以支撑出口。
泰国SET指数 当日收高0.5%，较周二近3%的跌幅回升，因国内机构和散户投资者逢低买进。
泰国交易所称，继泰国曼谷发生爆炸案后，外资连续第二日净抛售，卖超46亿泰铢。
越南股市 收低0.41%， 越南周三令越南盾进一步贬值，这是越南盾年内第三次贬值，以期支撑本国疲弱不堪的出口业。人民币的意外贬值给越南出口业带来新的挑战。
马来西亚股市 缩减稍早的涨幅，此前公布的7月通胀数据增幅略超预期。
新加坡,印尼 和菲律宾股市 几无变动。投资者静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录以找寻利率政策的线索。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 343.65 -0.63 -0.18 -16.34 410.77
新加坡 3041.25 -8.40 -0.28 -9.63 3365.15
马来西亚 1582.44 2.84 +0.18 -10.15 1761.25
泰国 1379.12 6.51 +0.47 -7.92 1497.67
印尼 4484.24 -26.24 -0.58 -14.21 5226.95
菲律宾 7344.73 11.28 +0.15 +1.58 7230.57
越南 577.82 -2.40 -0.41 +5.90 545.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”