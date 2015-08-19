东南亚股市：涨跌互现，泰国股市略有反弹

路透曼谷8月19日 - 泰国股市周三温和反弹，因国内投资者逢低买进，不过越南股市则回落，越南央行今年第三次促本币贬值以支撑出口。

泰国SET指数 当日收高0.5%，较周二近3%的跌幅回升，因国内机构和散户投资者逢低买进。

泰国交易所称，继泰国曼谷发生爆炸案后，外资连续第二日净抛售，卖超46亿泰铢。

越南股市 收低0.41%， 越南周三令越南盾进一步贬值，这是越南盾年内第三次贬值，以期支撑本国疲弱不堪的出口业。人民币的意外贬值给越南出口业带来新的挑战。

马来西亚股市 缩减稍早的涨幅，此前公布的7月通胀数据增幅略超预期。

新加坡,印尼 和菲律宾股市 几无变动。投资者静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议记录以找寻利率政策的线索。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 343.65 -0.63 -0.18 -16.34 410.77

新加坡 3041.25 -8.40 -0.28 -9.63 3365.15

马来西亚 1582.44 2.84 +0.18 -10.15 1761.25

泰国 1379.12 6.51 +0.47 -7.92 1497.67

印尼 4484.24 -26.24 -0.58 -14.21 5226.95

菲律宾 7344.73 11.28 +0.15 +1.58 7230.57

越南 577.82 -2.40 -0.41 +5.90 545.63

(完)

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