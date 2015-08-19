国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，但供给仍居高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡8月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周三部分扳回此前跌幅，至每吨83.73美元，不过交易商则更关注供给仍居高不下。
现货市场平淡无奇，韩国本周迄今尚无发布标购。
“还没有见到有任何买家求购。目前买家们的库存都很高。”新加坡一业内消息人士说道。
亚洲汽油裂解价差下滑5%，或近0.7美元，至每桶13.58美元，为7月2日来最低，因需求继续放缓。
不过从1月到8月19日的裂解价差均值来看，报每桶12.80美元，较上年同期均值高出近49%，受惠于全球需求增加。
例如，据官方数据显示，印度从4月到6月间的汽油进口创逾四年来最高。
新加坡现货交易中，壳牌买入两批95号汽油船货，船期分别为9月8-12日和9月3-7日，成交价格分别报每桶66.90和66.55美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”