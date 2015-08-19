国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，但供给仍居高

路透新加坡8月19日 - 亚洲石脑油裂解价差周三部分扳回此前跌幅，至每吨83.73美元，不过交易商则更关注供给仍居高不下。

现货市场平淡无奇，韩国本周迄今尚无发布标购。

“还没有见到有任何买家求购。目前买家们的库存都很高。”新加坡一业内消息人士说道。

亚洲汽油裂解价差下滑5%，或近0.7美元，至每桶13.58美元，为7月2日来最低，因需求继续放缓。

不过从1月到8月19日的裂解价差均值来看，报每桶12.80美元，较上年同期均值高出近49%，受惠于全球需求增加。

例如，据官方数据显示，印度从4月到6月间的汽油进口创逾四年来最高。

新加坡现货交易中，壳牌买入两批95号汽油船货，船期分别为9月8-12日和9月3-7日，成交价格分别报每桶66.90和66.55美元。(完)

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