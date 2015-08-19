欧洲汇市：英镑贸易加权指数逼近七年半高位，因投资者加息预期升温

路透伦敦8月19日 - 英镑贸易加权指数周三逼近七年半高点，有关英国央行明年初或启动加息的预期带来支撑。

交易商称，英国高于预期的核心通胀数据以及即将离职的央行委员迈尔斯的讲话支撑了英镑。迈尔斯周二表示，英国利率可望“很快”升离纪录低位，这将是经济回归更正常状态的迹象。

英镑兑美元 持稳在1.5655美元，周二在通胀数据公布后曾触及七周高位1.5717美元。英镑兑欧元 小幅下跌至0.7052英镑。

英镑贸易加权指数 报94.6，距离周二所及的七年半高点94.8不远。

“通胀报告为英国国内成本压力正在攀升，使英国央行愈加接近升息提供了证据，”东京三菱银行汇市分析师Lee Hardman表示。

“我们仍然预计，和美元一样，英镑后市表现将继续强于其他主要货币，因为英国央行从明年初开始升息的几率进一步增加，”Hardman补充说。

美国7月通胀略低于预期，投资者将焦点转向今日稍后美联储公布的会议记录，寻找美联储何时可能升息的线索。