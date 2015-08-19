欧元债市：欧元区公债收益率基本持平，投资者等待更多美联储升息线索

路透伦敦8月19日 - 欧元区公债收益率周三基本持平，之前公布的数据显示美国通胀略低于预期，投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍后公布会议记录，以寻找升息时间的线索。

很多投资者和经济学家预计美联储在下月升息的可能性最大。

不过，低通胀和成长仍然温和料将阻碍联储升息。

周三公布的数据显示，美国7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%，连升第六个月，但低于预期的增长0.2%。

美联储将在1600 GMT公布最新会议记录。如果会议记录中提及中国成长放缓，或担忧油价徘徊在近六年低位附近，可能被视为美联储准备等待更长时间再升息的信号。

上述忧虑近几周拖累公债收益率大幅走低，欧洲分析师和投资者甚至认为，欧洲央行可能被迫延长1万亿欧元购债计划至原定的2016年9月截止期之后。

10年期德债收益率 小跌，报0.63%，在周二大跌后持稳。

评等较低的10年期西班牙、意大利和葡萄牙公债收益率 上扬1-2个基点，分别报2.00%、1.81%和2.50%，昨日上扬4-9个基点。

惠誉周二将希腊评级从CC上调至CCC，称新达成的救助计划降低了违约的可能性。

德国议会周三投票支持希腊救助计划。

10年期希腊公债收益率 上扬10个基点，报9.38%，过去五周累积下降近20%。(完)

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