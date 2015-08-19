欧洲股市：延续跌势，因美国通胀数据提振美国升息预期

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数收低1.8%
* 嘉士伯股价创四年来最大单日跌幅
* 嘉能可盈利下降，拖累股价下跌
路透伦敦8月19日 - 欧洲股市周三下跌，延续近期跌势，因美国通胀数据支撑对美联储不久将升息的预期，而嘉士伯 下调财测后股价下滑。
德国议会通过支持希腊第三轮救助计划的消息对欧洲股市无甚帮助，投资者焦点仍是担心全球经济将进一步放缓，目前中国在应对出口下降和股市大跌的问题。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.8%。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 下挫1.9%。
嘉士伯在FTSEurofirst 300指数成份股中跌幅居前，公司下调盈利预估后，股价暴跌9.2%，创四年来最大单日跌幅。
嘉能可 盈利下降，因金属和原油价格下滑，公司称明年资本支出预料将低于今年的水准，这些消息令公司股价跌至纪录低位。
中国股市沪综指周三反弹收升1.2%。今日沪综指先抑后扬，早盘一度大跌5%，午盘在国企板块获整体拉抬下扭转跌势，终盘收红。
美国7月消费者物价指数(CPI)仅小幅上升，但住房成本大幅增长，暗示通胀可能正在企稳，支持对美联储在今年升息的预期。
英股富时100指数 下跌1.88%，报6,403.45点。法股CAC指数 收低1.75%，报4,884.10点，德股DAX指数 收跌2.14%，报10,682.15点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。