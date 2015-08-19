金属期市：期铜降至六年低位，因对中国经济放缓的担忧加重

路透伦敦8月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三跌至5,000美元以下的六年低位，因油价骤降，加深对中国经济增长放缓的忧虑，中国当局连续第二日干预市场，以缓和国内股市的波动性。

LME三个月期铜 收低1%，报每吨4,985美元，稍早触及2009年中来最低的4,976美元。期铜周二下跌1.5%，且首次跌至5,000美元以下的六年低位。

中国股市沪综指周三反弹收升1.2%。今日沪综指先抑后扬，早盘一度大跌5%，午盘在国企板块获整体拉抬下扭转跌势，终盘收红。

三位消息人士周三透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。

油价降至六年低位，抑制全球股市的表现，且令投资者不愿买入包括原油和铜在内的商品篮子基金。

现货铜较三个月期铜溢价MCU0-3上升至5月来最高水准。

美元下跌，因在美联储公布会议记录前，投资者保持谨慎态度。会议记录可能暗示联储会否在下月升息。

嘉能可 下调其交易盈利预估，因金属前景疲弱，但公司表示，在铜和锌生产方面寻求成长机会。

期锡收涨1.4%，报每吨15,350美元，因LME锡库存减少提供支撑，现货锡较三个月期锡升水周二上涨至六年高位。

期铝 收涨0.2%，报每吨1,557美元，稍早跌至周二触及的六年低位1,549.50美元。