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货币新闻 | 2015年 8月 20日 星期四 01:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船铂运价下滑

路透8月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周三下跌，因较大型船铂运价下滑。

乾散货运价指数下跌15点，或1.43%，报1,031点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下降65点，或3.54%，报1,773点。日均获利下降624美元，报12,770美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌3点，报1,049点，日均获利下降25美元，至8,350美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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