纽约期市：阿拉比卡咖啡下挫，因巴西和哥伦比亚货币下跌带动卖盘

路透纽约/伦敦8月19日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周三下跌并形成技术利空型态，由阿拉比卡咖啡期货领跌，因巴西和哥伦比亚货币下跌促使生产商卖出。

可可期货上涨，受技术性买盘带动，没有跟随较广泛商品市场的跌势。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 降至2002年来最低。原糖期货在周二意外大涨后走低。

阿拉比卡咖啡期货开盘的水准高于上日高位，但收位低于周二低位，这一技术型态可能引发市场翌日卖出。

“一些哥伦比亚和巴西生产商利用(其货币下跌的)机会卖出少量咖啡，”INTL FCStone的Hernando de la Roche说。

“我认为今日下跌属市场修正，因有些超买。”

上周阿拉比卡咖啡期货升至三个月高位1.426美元。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌4.25美分，或3.1%，报每磅1.348美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收低62美元，或3.6%，收报每吨1,669美元。

纽约12月可可期货 收涨32美元，或1%，报每吨3,116美元。伦敦12月可可期货 上扬23英镑，或1.1%，报每吨2,075英镑。

10月原糖期货 收跌0.14美分，或1.3%，报每磅10.59美分。10月白糖期货 收跌4.90美元，或1.4%，报每吨339.20美元。(完)

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