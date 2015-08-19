纽约期市：期棉六日内首日下跌，因生产商卖出

路透纽约8月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周三在六个交易日内首日下跌，之前美国农业部的利多预估报告带动期棉连续五日上涨，生产商认为这轮涨势令期棉升至近五周半高位是卖出良机。

“生产商在市场卖出，”MCM Inc经纪Jobe Moss表示，他称在6月底7月初棉价上涨时没有卖出的生产商“不会再错过这次卖出的机会。”

ICE-12月期棉合约 收低0.1美分，或0.2%，收报每磅66.53美分，盘中交易区间为65.83-66.80美分。

期货市场总成交量增加3,556口，至22,369口。数据显示，昨日未平仓合约增加2,925口，共计190,906口。

美元指数 跌0.58%，报汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.57%。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)