美国债市：公债收益率下跌，因油价骤降加剧低通胀忧虑

* 美国原油跌至六年半低点

* 美联储会议记录显示升息几率进一步上升

* 7月美国消费者物价指数(CPI)攀升

路透纽约8月19日 - 美国公债收益率周三下跌，因油价下降令对低通胀的忧虑加深，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)7月会议记录称决策者担心低通胀和全球经济疲弱。

美国原油价格下滑至六年半低位，此前数据显示上周美国原油库存意外增加，令人担心全球原油供应过剩的情况恶化。

“市场交投受低通胀/通缩忧虑驱动，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。

指标10年期公债 上涨14/32，收益率从周二尾盘的2.20%下降至2.15%。

美联储周三发布的最新会议记录显示，尽管决策者继续对低通胀和全球经济状况脆弱表达了普遍的担忧，但就业市场不断改善使美联储升息的机率进一步增加。

会议记录显示，一名美联储决策者在7月28-29日会议上准备投票支持升息，而其他决策者“认为经济状况已达到或有信心将很快达到开始上调联邦基金利率目标区间的那个点”。

五年期/30年期公债收益率曲线 走陡至132个基点，高于在会议记录公布前的报127个基点。

“市场交投多数是调整头寸。美联储会议记录和其政策声明内容很一致，”法国农业信贷银行利率策略部门全球主管David Keeble说。

许多投资者和分析师预计美联储在下月升息的可能性最大，因失业率降至美联储目标水准以下。市场认为，低通胀和美国经济成长步伐仍然温使美联储不能快速升息，甚至可能推迟升息首次升息时间。

“我认为9月升息仍然可能，但无疑这份会议记录对通胀的立场温和，且更倾向在今年稍晚或明年升息，”Cantor Fitzgerald的Lederer说。

公债收益率周三早盘上扬，此前数据显示7月美国消费者物价指数(CPI)上升。

美国劳工部公布，美国7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%，连续第六个月上升，6月为上升0.3%

7月CPI较上年同期上涨0.2%，连续第二个月按年增长，油价大跌令1月CPI按年下跌。

-----------------------1843 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-30/32 (+03/32) 0.665

五年期公债 100-17/32 (+10/32) 1.515

10年期公债 98-22/32 (+14/32) 2.147

30年期公债 100-24/32 (+16/32) 2.838(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价