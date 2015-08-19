芝加哥期市：CBOT小麦涨跌互见，美元下跌支持近月小麦合约

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三涨跌互见，盘中交投震荡，交易商表示，美元回落在尾盘支持近月小麦合约。
美元指数 下跌，使美国小麦对持有美元以外货币的投资者来说更具吸引力。
美元跌至日内低位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新会议记录显示，尽管决策者继续对低通胀和全球经济状况脆弱表达了普遍的担忧，但就业市场不断改善使美联储升息的机率进一步增加。
市场缺乏利好消息，且全球小麦供应充足令美国小麦出口面临激烈竞争，使CBOT小麦价格升幅受限。
CBOT-9月小麦期货 结算价报4.96-1/4美元，上涨2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为120,218口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。