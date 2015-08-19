美国股市：在交投震荡中下跌，此前美联储公布会议记录

* 能源股领跌，因美国原油期货骤降

* 道指跌0.93%，标普500指数跌0.83%，Nasdaq指数下降0.8%

路透8月19日 - 美国股市周三收低，盘中交投震荡，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录凸显决策者忧虑全球经济状况，使市场质疑美联储将在下月升息的可能性。

美联储周三发布的最新会议记录显示，尽管就业市场不断改善，但决策者继续对低通胀和全球经济状况脆弱表达了普遍的担忧。 会议记录公布后，市场对9月升息的预期从50%降至约30%。

公用事业股 上涨0.4%，远跑赢大盘。当公债收益率被认为将在较长时间内保持在较低水准时，公用事业股受到投资者青睐。

能源股 是标普500指数中跌幅最大的板块，因原油价格在美元走低的情况下劲跌5%。

“看来鉴于商品价格、中国成长和薪资并没有出现实质性的反弹，通胀距离美联储设定的目标仍然遥远，美联储官员可能不愿意在9月升息，”Federated Investors多种板块策略部门主管Don Ellenberger说。

推迟开始收紧政策的周期被视为对股市有利。不过，对全球经济力道的担忧，特别是中国的成长，重压商品价格，且拖累能源和材料板块的表现。

“中国情况正在恶化，这不利全球经济成长，并可能足以影响(美国)出口和制造业活动，”Ellenberger说。

道琼工业指数 收跌162.61点，或0.93%，至17,348.73点；标准普尔500指数 收低17.31点，或0.83%，至2,079.61点；Nasdaq指数 下跌40.30点，或0.8%，至5,019.05点。

三大股指在上午尾段曾下挫逾1%，但在美联储会议记录公布后，道指和Nasdaq指数短暂返回平盘之上。

会议记录显示，美联储官员担心“近期油价下跌，以及中国经济放缓可能带来负面影响。”

美联储官员的上述忧虑可能在7月会议后进一步加深。在美联储会议后不到两个星期，中国政府安排人民币贬值，一些人士认为中国希望借此刺激出口，且美国原油 自7月29日美联储政策会议第二日以来累计下跌约17%。

材料股 下挫1.2%，因投资者持续担忧中国成长放缓，拖累铜价 降至六年低位。

纽约证交所下跌股和上涨股家数分别为2,274家和766家，比率为2.97:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股家数分别为2,065家和739家，比率为2.79:1。

有20只标普500指数成份股触及52周新高，28只触及新低；有33只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，128只触及新低。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约70亿股，本月迄今日成交均值为66.2亿股。(完)