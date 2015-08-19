《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 73.12 -0.76 -1.03 2534030
京东 26.78 +0.16 +0.60 10028631
新浪 39.56 +0.64 +1.64 2191729
搜狐 47.27 -0.54 -1.13 482689
网易 122.08 -0.41 -0.33 630702
百度 162.89 -3.22 -1.94 5766925
台湾
台湾积体电路 19.91 -0.12 -0.60 2571662
联电 1.71 -0.01 -0.58 126353
日月光 4.74 -0.25 -5.01 534134
硅品精密 5.06 -0.18 -3.44 1789243
和信超媒体 0.65 +0.01 +0.87 44303
友达 2.92 -0.08 -2.67 518734
中华电信 30.58 -0.02 -0.07 86950
台湾国际航电 39.86 -0.43 -1.07 1039599
香港
中国移动 62.97 -1.54 -2.39 198519
中国联通 13.25 -0.18 -1.34 188511
中国电信 53.96 -0.67 -1.23 13080
中芯国际 4.54 -0.09 -1.94 7870
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 92
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”