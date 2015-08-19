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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 06:06 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 73.12 -0.76 -1.03 2534030

京东 26.78 +0.16 +0.60 10028631

新浪 39.56 +0.64 +1.64 2191729

搜狐 47.27 -0.54 -1.13 482689

网易 122.08 -0.41 -0.33 630702

百度 162.89 -3.22 -1.94 5766925

台湾

台湾积体电路 19.91 -0.12 -0.60 2571662

联电 1.71 -0.01 -0.58 126353

日月光 4.74 -0.25 -5.01 534134

硅品精密 5.06 -0.18 -3.44 1789243

和信超媒体 0.65 +0.01 +0.87 44303

友达 2.92 -0.08 -2.67 518734

中华电信 30.58 -0.02 -0.07 86950

台湾国际航电 39.86 -0.43 -1.07 1039599

香港

中国移动 62.97 -1.54 -2.39 198519

中国联通 13.25 -0.18 -1.34 188511

中国电信 53.96 -0.67 -1.23 13080

中芯国际 4.54 -0.09 -1.94 7870

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 92

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)

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