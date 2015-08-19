更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因美国下月升息的可能性降低

* 美联储会议记录打压美元下跌

* 美联储升息大门仍然开启

* 欧元兑美元上涨超过1%

* 美元指数下跌0.70% (新增汇率表格)

路透纽约8月19日 - 美元周三下跌，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录没有给出何时结束零利率政策的明确信号，预期9月升息的投资者卖出美元。

倍受关注的美联储7月28-29日会议记录显示，仅有一位决策者在会议上准备投票支持升息。

其他决策者承认美国就业市场不断改善，且其他必备的经济条件已达到或接近美联储近十年来首次升息的那个点。

“这份会议记录没有明确暗示9月会否升息，也没有暗示美联储在9月升息的机率是上升了还是下降了，”苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Daingerfield说，“所以美元被抛售。”

Tullett Prebon数据显示，在场外交易市场，三个月隔夜指数掉期利率显示，交易商目前预计美联储9月升息的机率为35%，低于周二尾盘的46%。

美元指数 尾盘下跌0.7%，今日大部份交易时间交投在狭窄的40个基点区间内。

欧元兑美元 上涨逾1%，报1.1124美元。欧元上涨，因通过欧元融资建立新兴市场货币仓位的投资者的风险意愿下降，他们正在买回欧元。

美元兑日圆 下跌0.40%，报123.76日圆，美元兑英镑 跌0.20%，报1.5684美元。

英国央行预计将紧随美联储升息，这一观点在周二得到支撑，因英国核心通胀数字高于预期。

美元兑瑞郎 也下挫逾1%，常常被作用避险的瑞郎周三上涨，因中国股市下挫，引发投资者担心全球第二大经济体的稳定性。

交易商对周三公布的美国消费者物价指数(CPI)无甚反应，7月美国CPI较前月小升0.1%，这是本周可能对美元汇价产生较大影响的数据之一。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1117 1.1018 +0.90 -8.10 1.2097

美元/日圆 123.78 124.39 -0.49 +3.43 119.68

欧元/日圆 137.63 137.12 +0.37 -4.93 144.77

美元/瑞郎 0.9651 0.9766 -1.18 -2.92 0.9941

英镑/美元 1.5678 1.5656 +0.14 +0.67 1.5573

美元/加元 1.3128 1.3057 +0.54 +13.00 1.1618

澳元/美元 0.7345 0.7338 +0.10 -10.08 0.8168

欧元/瑞郎 1.0736 1.0773 -0.34 -10.73 1.2026

欧元/英镑 0.7093 0.7038 +0.78 -8.54 0.7755

新西兰元/美元 0.6596 0.6597 -0.02 -15.40 0.7797

美元/挪威克朗 8.2909 8.2803 +0.13 +10.96 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2306 9.1293 +1.11 +2.12 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5181 8.5512 -0.39 +9.27 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4822 9.4268 +0.59 +0.14 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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