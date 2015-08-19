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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 06:28 BJT

****日韩经济指标预测--8月20日-8月27日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值 
    
    8月17日当周
     
    8月19日(三)
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                 8月       --        正14
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                      前周       --   买超1,244
         外国投资日本股票(亿日圆)                                 --   买超3,573
    
    8月20日(四)
    暂无重要数据公布
    
    8月21日(五)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)           8月初值       --       51.2 
    
    
    8月24日当周
    
    8月24日(一)
    暂无重要数据公布
    
    8月25日(二)
    2100 韩国消费者信心指数                              8月       --        100
    
    8月26日(三) 
    暂无重要数据公布
    
    8月27日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                       7月        --      -2.0%
                 (较上年同期)                                      --      -3.0%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)    7月        --      +0.1%
             全国整体CPI                                           --      +0.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)                8月        --      -0.1%
             东京地区整体CPI                                       --      +0.2%
    2330 日本求才求职比                                 7月        --       1.19
             失业率                                                --       3.4%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                       7月        --      +0.9% (完)

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