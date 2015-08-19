EIA库存周报：美国上周原油库存意外大增，炼厂减产推动汽油库存下滑

路透纽约8月19日 - 美国能源资料协会(EIA)周三发布的数据显示，美国上周原油库存增加而汽油库存下降，由于原油进口量大增、但炼厂在夏季需求高峰期的原油加工量却下滑。

8月14日止当周的原油库存 增加260万桶至4.56亿桶，分析师原先预期为下降77.7万桶。

美国上周原油日进口量 增加46.5万桶，达到746万桶。

“该报告带来利空影响，市场关注点全都集中在原油总体库存大增上，增长原因主要是进口激增，”Again Capital LLC的合伙人John Kilduff指出。

在库存报告发布后，美国原油期货价格扩大跌幅，并触及六年半低点。

美国9月原油期货 在1541GMT时下挫1.85美元报每桶40.77，盘中一度跌至40.60美元，为近月合约自2009年3月以来的最低水平。9月合约将于周四到期。

10月布兰特原油期货 则下跌1.81美元至每桶47.00。

“本周的EIA数据证实基本面仍在继续偏空，”Caprock风险管理公司的分析师Chris Jarvis指出。

“再加上美元走强和中国经济表现疲弱，这些都推动原油价格继续下跌，”Jarvis表示。

EIA称，库欣原油库存 增加32.6万桶至5,740万桶。

EIA数据还显示，炼厂原油日加工量 下滑25.4万桶，产能利用率 降低1个百分点至95.1%。

汽油库存 下滑270万桶，降幅超过分析师预期的160万桶。