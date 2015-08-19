美国个股：花旗集团将支付1,500万美元，了结一宗合规指控

路透华盛顿8月19日 - 美国监管机构称，美国花旗集团 的一个部门将支付1,500万美元，了结关于其未能实施用来防范和发现内线交易的相应规章的民事指控。

周三与美国证券交易委员会(SEC)达成的和解，是花旗集团本周为监管失当而达成的第二宗和解。

本周稍早，花旗集团的两个部门同意支付约1.80亿美元，就在金融危机期间欺骗对冲基金投资者的指控达成和解。

在最新的和解案中，SEC周三表示，花旗没有审查旗下交易台在10年期间执行的数以千计的交易。

此外，SEC表示花旗集团还不当地代表咨询客户，将46.7万笔交易发给一家关联做市商公司执行。

SEC称，根据和解协议，花旗自愿将从这些交易中获得的250万美元获利返还给相关客户。

花旗还须聘请一名顾问，以审查其交易监督系统。

花旗达成该和解，但没有承认也未否认上述指控。