版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 07:41 BJT

《日本重要政经日程》--8月20日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月19日(三)

2350 - 一周资本流动数据

8月20日(四)

0120 - 三个月期贴现国库券标售

0130 - 加强流动性公债标售

0500 - 7月粗钢产量

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 汪红英；审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐