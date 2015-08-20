美国与加拿大经济指标预测--8月20日-8月27日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月17日当周
8月20日(四)
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 +1.0% -1.0%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月15日当周 27.2 27.4
四周均值(万人) -- 26.625
续请失业金人数(万人) 8月8日当周 226.5 227.3
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 544 549
1400 美国领先指标(较前月) 7月 +0.2% +0.6%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 7.0 5.7
8月21日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.4% +1.0%
央行核心CPI(较前月) 持平 持平
(较上年同期) +2.4% +2.3%
1230 加拿大零售销售(较前月) 6月 +0.2% +1.0%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 8月初值 54.0 53.8
8月24日当周
8月24日(一)
1230 美国芝加哥联储全国活动指数 7月 -- 正0.08
8月25日(二)
1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 6月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.7%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 6月 +5.1% +4.9%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.1%
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 8月初值 -- 55.7
服务业PMI -- 55.7
1400 美国世企研消费者信心指数 8月 93.2 90.9
1400 美国新屋销售年率(万户) 7月 52.0 48.2
新屋销售(较前月) -- -6.8%
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 8月 -- 正13
8月26日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 7月修正值 -- 111.9
建筑许可变动率 -- -16.3%
1230 美国耐久财(耐用品)订单 7月 -0.5% --
扣除运输 +0.2% --
扣除国防 -- --
扣除飞机的非国防资本财 -- --
8月27日(四)
1230 美国企业获利 第二季 -- -7.9%
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +3.1% +2.3%
最终销售 -- +2.4%
消费者支出 -- +2.9%
GDP平减指数 +1.9% +2.0%
核心个人消费支出(PCE)物价指数 -- +1.8%
个人消费支出(PCE)物价指数 -- +2.2%
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 +1.0% -1.8%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾
已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾
(整理 张若琪 审校 戴素萍)