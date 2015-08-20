《中国报摘》--中国证券报8月20日

* 头版头条:

--国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署发展现代流通业建设法治化营商环境，构建全国统一大市场旺消费促发展；通过《关于促进大数据发展的行动纲要》，提升创业创新活力和社会治理水平；决定进一步加大对小微企业的税收优惠。

* 其他:

--数十家上市公司披露中国证券金融股份有限公司和中央汇金投资有限责任公司持股情况。其中中央汇金自中证金受让四大国有银行及光大银行 等金融股股份，市值约250亿元人民币。

--上市公司半年报陆续披露，全国社保基金二季度在A股市场的布局逐步显现。据Wind资讯数据，截至周三，上市公司半年报显示，社保基金现身236家上市公司的前十大流通股股东名单。社保基金对IT、食品、材料、资本货物、医药等板块表现出较大兴趣。

--记者获悉，上交所已筹备成立新兴产业板注册中心，人员和设备也已到位。在未来注册制正式出台后，审核权将下放到交易所。上交所将对新兴产业板上市企业进行独立审核，审核周期初定约六个月。

--银监会主席尚福林近日撰文指出，银监会积极推动银行业务管理架构改革。持续深化事业部制改革，促进“部门银行”向“流程银行”转变；积极推进专营部门改革；探索对信用卡、理财、私人银行等业务板块和条线子公司制改革试点。

--场内货币基金之王--华宝添益 规模已突破1,600亿元，成为当下市场观望情绪的重要表征。

--同花顺 再发公告，称因被立案调查，公司股票存在被实施暂停上市的风险。

--皖新传媒 投资的皖新金智科教创业投资与赛富资本及新东方等合资组建安徽新科数媒信息科技公司。合资公司将聚焦开发科学可视化数字教育内容，定位于移动互联网时代的科学内容提供商和数字交互技术集成商。