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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 08:12 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京8月20日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
8月15日的一周，外资转为卖超日本股票。

    外资8月15日止当周在日本股市卖超5,011亿日圆，前一周为买超3,56
4亿日圆。

    日本投资人最近一周买超海外债券6,003亿日圆，前一周为买超1,108
亿日圆。

    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(负值代表卖超)：

                         股市            债市       货币市场
    8月 9日-8月15日　 　-501.1       +1,194.5       -1,457.1 
    8月 2日-8月 8日     +356.4r        +820.4r      +1,706.7    
 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                         股市           债市        货币市场
    8月 9日-8月15日　 　+189.2         +600.3          +82.3 
    8月 2日-8月 8日      -14.4r        +110.8r         +57.5 


    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选
link.reuters.com/syk43s

    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选
link.reuters.com/tyk43s (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 张荻)

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