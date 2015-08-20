表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透东京8月20日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至 8月15日的一周，外资转为卖超日本股票。 外资8月15日止当周在日本股市卖超5,011亿日圆，前一周为买超3,56 4亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券6,003亿日圆，前一周为买超1,108 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 8月 9日-8月15日 -501.1 +1,194.5 -1,457.1 8月 2日-8月 8日 +356.4r +820.4r +1,706.7 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 8月 9日-8月15日 +189.2 +600.3 +82.3 8月 2日-8月 8日 -14.4r +110.8r +57.5 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-