表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京8月20日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至 8月15日的一周，外资转为卖超日本股票。 外资8月15日止当周在日本股市卖超5,011亿日圆，前一周为买超3,56 4亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券6,003亿日圆，前一周为买超1,108 亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 8月 9日-8月15日 -501.1 +1,194.5 -1,457.1 8月 2日-8月 8日 +356.4r +820.4r +1,706.7 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 8月 9日-8月15日 +189.2 +600.3 +82.3 8月 2日-8月 8日 -14.4r +110.8r +57.5 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选 link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选 link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 戴素萍 审校 张荻)