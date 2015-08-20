《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月20日

路透香港8月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7526港元 ) 美国股市周三收低，道琼工业指数 收跌162.61点，或0.93%，至17,348.73点，盘中交投 震荡，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录凸显决策者忧虑全球经济状况，使市场质疑美 联储将在下月升息的可能性。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 120.160 -2.00 32015 9.316 -1.00 中国铝业 8.810 -3.19 35017 2.732 -3.12 中国移动 62.970 -2.39 198519 97.636 -0.78 中国人寿 17.100 -3.28 201809 26.514 -0.88 中石油 90.070 -2.80 33267 6.983 -1.37 中石化 71.550 -2.24 41687 5.547 -0.59 汇丰控股 42.370 -2.80 2092470 65.696 -1.06 中电信 53.960 -1.23 13080 4.183 -0.40 中国联通 13.250 -1.34 188511 10.272 -0.46 兖州煤业 5.450 -0.91 11676 4.225 -1.97 华能国际 46.440 -3.21 11428 9.001 -0.43 南方航空 38.040 -2.93 12764 5.898 0.82 东方航空 32.250 -1.80 10790 5.000 0.21 中芯国际 4.540 -1.94 7870 0.704 0.56 （完） (整理 梁慧仪)