版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 08:10 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月20日

路透香港8月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7526港元 )
    
    美国股市周三收低，道琼工业指数 收跌162.61点，或0.93%，至17,348.73点，盘中交投
震荡，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录凸显决策者忧虑全球经济状况，使市场质疑美
联储将在下月升息的可能性。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       120.160   -2.00      32015             9.316      -1.00
 中国铝业                       8.810   -3.19      35017             2.732      -3.12
 中国移动                      62.970   -2.39     198519            97.636      -0.78
 中国人寿                      17.100   -3.28     201809            26.514      -0.88
 中石油                        90.070   -2.80      33267             6.983      -1.37
 中石化                        71.550   -2.24      41687             5.547      -0.59
 汇丰控股                      42.370   -2.80    2092470            65.696      -1.06
 中电信                        53.960   -1.23      13080             4.183      -0.40
 中国联通                      13.250   -1.34     188511            10.272      -0.46
 兖州煤业                       5.450   -0.91      11676             4.225      -1.97
 华能国际                      46.440   -3.21      11428             9.001      -0.43
 南方航空                      38.040   -2.93      12764             5.898       0.82
 东方航空                      32.250   -1.80      10790             5.000       0.21
 中芯国际                       4.540   -1.94       7870             0.704       0.56
 （完）

 (整理 梁慧仪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐