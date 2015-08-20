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亚洲 | 2015年 8月 20日 星期四 08:39 BJT

金砖国家：8月19日股汇市收盘纵览

以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月19日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报840.76点，上涨0.03%。

中国股市：沪综指反弹收升1.2%，国企改革板块获拉抬扭转盘中跌势

中国汇市：人民币小幅收跌大行坚守6.40元，成交额创五个月来次高

香港股市：恒指四连跌收挫1.3%，中国经济担忧升温

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,588.391点，下跌1.82%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4858/77，上日收报3.4641/60。

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南非股市：指标Top-40指数 收报44,686.47点，下跌1.72%；大盘综合指数 收报50,140.9点，下跌1.64%。

南非汇市：兰特兑美元走软，市场静待美联储公布最新会议记录

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印度股市：BSE指数 收报27,931.64点，上涨0.36%；NSE指数 收报8,495.15点，上涨0.34%。

印度汇市：卢比兑美元 收报65.265/65.275，周一收报65.315/65.325。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报794.19点，下跌1.91%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报434.77点，下跌1.71%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.605，贬值1.1%；卢布兑欧元 报74.11,贬值2.08%。(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)

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