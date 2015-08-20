金砖国家：8月19日股汇市收盘纵览

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月19日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报840.76点，上涨0.03%。
中国股市：沪综指反弹收升1.2%，国企改革板块获拉抬扭转盘中跌势
中国汇市：人民币小幅收跌大行坚守6.40元，成交额创五个月来次高
香港股市：恒指四连跌收挫1.3%，中国经济担忧升温
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,588.391点，下跌1.82%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.4858/77，上日收报3.4641/60。
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南非股市：指标Top-40指数 收报44,686.47点，下跌1.72%；大盘综合指数 收报50,140.9点，下跌1.64%。
南非汇市：兰特兑美元走软，市场静待美联储公布最新会议记录
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印度股市：BSE指数 收报27,931.64点，上涨0.36%；NSE指数 收报8,495.15点，上涨0.34%。
印度汇市：卢比兑美元 收报65.265/65.275，周一收报65.315/65.325。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报794.19点，下跌1.91%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报434.77点，下跌1.71%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.605，贬值1.1%；卢布兑欧元 报74.11,贬值2.08%。(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-