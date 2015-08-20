《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月20日

*工商时报：

--为抢救经济，行政院今日将提出短期振兴措施，包括陆客自由行每日由4千人调增至5千人，央行则采行货币宽松政策，国发基金预计匡列200亿台币预算，以出资三-四成与民间合组并购投资基金，加上银行融资，预计可引爆2,000亿台币商机，9月即可启动。

--鼓励寿险资金成为台股稳定的力量，金管会正研议调整保险业资本适足率（RBC）的计算方式，在计算自有资本时，股票价格由半年均价考虑延长为一年，即可将今年上半年台股上万点行情计算进年报，可降低寿险业为了提高RBC在第四季抛售台股的机率。

--科技部公布今年上半年营收达1.13兆台币，年增率6.47%，金额再创历年同期新高纪录，且为史上同期第五度突破1兆台币。各类厂商营运情况，以生物技术及积体电路分别成长18.87%与13.55%，成长最多，电脑及周边营收衰退3成2最多。

*经济日报：

--紧急救市，行政院动员财经部会，行政院会并排定央行总裁彭淮南等财经首长的专案报告，分析台湾经济转弱的内外因素，说明货币政策方向。

--总统大选将近，选前内阁可能异动消息频传，日前更传出有工商界人士，力推行动派的金管会主委曾铭宗接掌行政院副院长，以财经战斗内阁打好选战。依往例，大选前内阁若要异动，通常会在9月立法院总质询前。

--因应人民币贬值等汇率波动，金管会将建立TRF（目标可赎回远期合约）及DKO（欧式触及出场远期合约）等衍生性商品申报机制，以利主管机关随时掌握相关风险，金管会昨日也揭露这波人民币贬值，银行客户的未实现损失500亿台币(约15亿美元)。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。