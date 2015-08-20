美国个股：阿里巴巴与兵工集团成立合资公司，推动卫星导航定位业务

路透上海8月20日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴 与中国兵器工业集团合资设立的“千寻位置网络有限公司”近日挂牌成立，该公司将以中国的北斗导航系统为基础，提供定位服务。

兵器工业集团网站刊登的新闻稿显示，千寻位置网络有限公司注册资本20亿元人民币，由中国兵器工业集团公司和阿里巴巴集团共同出资设立，各占50%股权，该公司的成立标志着北斗卫星导航系统的应用迈出了重要步伐。

新闻稿指出，该公司以“互联网+位置（北斗）”的理念，通过北斗地基一张网的整合与建设，基于云计算和数据技术，构建位置服务云平台；公司定位为一家面向企业和开发者、提供精准位置服务运营的平台型公司。

中国证券报周四的报导称，2015年是北斗从亚太覆盖走向全球覆盖的第一年，卫星导航产业的国际化步伐加快。北斗导航卫星全球组网开始，意味着中国导航产业将与美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧洲伽利略争夺世界导航产业，进入世界竞争格局。