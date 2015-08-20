美国个股：阿里巴巴与兵工集团成立合资公司，推动卫星导航定位业务

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透上海8月20日 - 中国最大电子商务企业--阿里巴巴 与中国兵器工业集团合资设立的“千寻位置网络有限公司”近日挂牌成立，该公司将以中国的北斗导航系统为基础，提供定位服务。
兵器工业集团网站刊登的新闻稿显示，千寻位置网络有限公司注册资本20亿元人民币，由中国兵器工业集团公司和阿里巴巴集团共同出资设立，各占50%股权，该公司的成立标志着北斗卫星导航系统的应用迈出了重要步伐。
新闻稿指出，该公司以“互联网+位置（北斗）”的理念，通过北斗地基一张网的整合与建设，基于云计算和数据技术，构建位置服务云平台；公司定位为一家面向企业和开发者、提供精准位置服务运营的平台型公司。
中国证券报周四的报导称，2015年是北斗从亚太覆盖走向全球覆盖的第一年，卫星导航产业的国际化步伐加快。北斗导航卫星全球组网开始，意味着中国导航产业将与美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧洲伽利略争夺世界导航产业，进入世界竞争格局。
报导并援引今年召开的第六届中国卫星导航学术年会的数据，预计2015年和2020年，中国卫星导航应用产业年值分别将超过1,500亿元和4,000亿元，北斗导航市场复合增长率将大于40%。（完） (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-