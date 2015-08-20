《香港报摘》--经济日报8月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 要闻版头条：
--港股技术走势续弱，昨天七年来首次收市跌穿2008年以来的上升轨，加上跌市成交大、＂空军＂（造空）连续三日出击及＂死亡交叉＂临近，投资界态度仍审慎，将防守区域下调至22,000点关口。
* 其他：
--银河娱乐 主席吕志和称，澳门7月份博彩收入已较6月回升，相信澳门近年的非博彩发展可吸引人流。
--碧桂园 董事会已批准发行两笔，合共最多100亿元人民币的债券，首席财务官吴建斌指，该笔60-80亿元人民币私募债券年利率料较上半年发行的公司债高50至100点子，连同20亿元的短期融资债券，望长远将现时约7.07%的融资成本降至5%至6%。
--国泰航空 上半年燃油对冲亏损37亿港元，未来数年燃油对冲的油价水平仍达每桶80美元以上，意味油价处于该水平下，国泰仍会录得对冲亏损。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-