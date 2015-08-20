《香港报摘》--经济日报8月20日

* 要闻版头条：

--港股技术走势续弱，昨天七年来首次收市跌穿2008年以来的上升轨，加上跌市成交大、＂空军＂（造空）连续三日出击及＂死亡交叉＂临近，投资界态度仍审慎，将防守区域下调至22,000点关口。

* 其他：

--银河娱乐 主席吕志和称，澳门7月份博彩收入已较6月回升，相信澳门近年的非博彩发展可吸引人流。

--碧桂园 董事会已批准发行两笔，合共最多100亿元人民币的债券，首席财务官吴建斌指，该笔60-80亿元人民币私募债券年利率料较上半年发行的公司债高50至100点子，连同20亿元的短期融资债券，望长远将现时约7.07%的融资成本降至5%至6%。

--国泰航空 上半年燃油对冲亏损37亿港元，未来数年燃油对冲的油价水平仍达每桶80美元以上，意味油价处于该水平下，国泰仍会录得对冲亏损。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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