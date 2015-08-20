欧洲个股：保险企业Ageas为其香港寿险业务已筛选几家竞购者--彭博

路透8月19日 - 彭博报导，比利时保险集团Ageas 已为其香港寿险业务筛选了几家竞购者，其中包括香港亿万富豪李泽楷的富卫集团(FWD Group)以及复星国际 。

彭博援引知情人士称，Ageas可能将在大约一个月后选出买家。该公司的香港保险业务或价值逾10亿美元。

彭博报导称，中国太平保险集团及安邦保险均对Ageas旗下香港业务表示出了兴趣。

Ageas拒绝发表评论，另外不能立即联系到复星国际及富卫集团就此作出置评。

Ageas已于7月聘请摩根士丹利帮助其出售香港保险业务。(完)