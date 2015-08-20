《香港报摘》--信报8月20日

* 要闻版头条：

--国泰航空 财务董事马天伟称，公司今年有63%用油会作对冲，对冲价为每桶91美元；明年的对冲比例为60%，对冲价每桶油价85美元；2017至2019年分别以50%、40%及15%用油作对冲，涉及对冲价为89美元、81美元及75美元。分析员估计，国泰直至2017年仍录得燃油对冲亏损。

* 其他：

--电视广播（TVB） 未受惠于亚视被收回免费电视牌照，交出2000年以来最差的半年业绩。该公司期内为无綫网络电视作出逾6亿港元减值，同时因出售资产录得收益近14亿港元，令中期纯利按年仍增长63.96%。

--本地券商金利丰 早前已宣布引入万达的王健林、郑裕彤等四大机构投资者，集团行政总裁朱李月华表示，目前正与其他投资者洽谈合作，不排除会再引入更多新股东。

--吉利汽车 上半年毛利率按年下滑2.7个百分点，至17.6%，属2012年下半年以来新低。执行董事洪少伦表示，主因是推广新车令销售成本增加，以及去年同期基数较高。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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