《香港报摘》--信报8月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
* 要闻版头条：
--国泰航空 财务董事马天伟称，公司今年有63%用油会作对冲，对冲价为每桶91美元；明年的对冲比例为60%，对冲价每桶油价85美元；2017至2019年分别以50%、40%及15%用油作对冲，涉及对冲价为89美元、81美元及75美元。分析员估计，国泰直至2017年仍录得燃油对冲亏损。
* 其他：
--电视广播（TVB） 未受惠于亚视被收回免费电视牌照，交出2000年以来最差的半年业绩。该公司期内为无綫网络电视作出逾6亿港元减值，同时因出售资产录得收益近14亿港元，令中期纯利按年仍增长63.96%。
--本地券商金利丰 早前已宣布引入万达的王健林、郑裕彤等四大机构投资者，集团行政总裁朱李月华表示，目前正与其他投资者洽谈合作，不排除会再引入更多新股东。
--吉利汽车 上半年毛利率按年下滑2.7个百分点，至17.6%，属2012年下半年以来新低。执行董事洪少伦表示，主因是推广新车令销售成本增加，以及去年同期基数较高。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-