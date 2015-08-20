国际油市：油价进一步下跌，美国库存上升且沙特出口增加

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
市场周四开盘再度走软。0024GMT，美国原油期货 报每桶40.69美元，为2008/2009年全球金融危机最严重时期以来的最低水平。布兰特原油期货 跌0.11美元至每桶47.05美元。
“在EIA报告显示美国上周原油库存意外大增260万桶后，美国原油跌至六年多以来的最低水平，市场原本预计上周原油库存小幅下降，”澳新银行周四说。
“尽管价格疲软，但石油输出国组织(OPEC)最大产油国沙特仍增加了石油出口量，”该行还称。
原油市场数据供应机构联合组织数据倡议(JODI)的数据显示，沙特6月原油出口量为736.5万桶/日，高于5月的693.5万桶/日。
长期衍生品市场也呈现看跌人气。
纽约商业期货交易所(NYMEX)和洲际交易所(ICE)等大型大宗商品市场的期货合约显示，五年后交割的原油期货在最近数月大幅下降，暗示交易员认为油价不会很快反弹。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/汪红英；审校 戴素萍/王兴亚)
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路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-