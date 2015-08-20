澳洲经济指标总览--8月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 商品及服务收支(亿澳元) 6月 逆差29.33 逆差27.51 出口(较前月) +3% +1% 进口(较前月) +4% -4% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 9月3日 (较前月) 6月 +0.7% +0.3% 就业市场(经季节调整) 9月10日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 +3.85 +0.73 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.24 +2.45 失业率 6.3% 6.0% 就业参与率 65.1% 64.8% 消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2% (较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7% (较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8% (较上年同期) +2.4% +2.5% 国际贸易价格指数 10月29日 进口物价(较前季) 第二季 +1.4% -0.2% 出口物价(较前季) -4.4% -0.8% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 9月1日 经常帐收支 第一季 赤字107 赤字96 商品与服务贸易收支 逆差37.01 逆差24.3 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 9月2日 (较前季) 第一季 +0.9% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.5% (完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-