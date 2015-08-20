《交易视点》经济弱且央行料续宽松，台债气氛仍偏多--元大宝来证

路透台北8月20日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率受到气氛不佳，台股指数连续跌破支撑，若先前央行调整隔拆动作无实质改善，市场也预期央行将采取更宽松政策来刺激经济，加上台币贬值于未来财报可望有好消息传出，本周五将有10年发行前交易登场，主流券于新券登场前交投将稍稍趋缓，但是经济基本面及央行政策维持市场宽松之下，债市气氛仍偏多看待，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.15%-1.25%，五年券104/9期 则在0.80%-0.85%。