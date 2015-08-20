《交易视点》经济弱且央行料续宽松，台债气氛仍偏多--元大宝来证

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透台北8月20日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾公债殖利率受到气氛不佳，台股指数连续跌破支撑，若先前央行调整隔拆动作无实质改善，市场也预期央行将采取更宽松政策来刺激经济，加上台币贬值于未来财报可望有好消息传出，本周五将有10年发行前交易登场，主流券于新券登场前交投将稍稍趋缓，但是经济基本面及央行政策维持市场宽松之下，债市气氛仍偏多看待，预估本周十年券104/5期 成交区间在1.15%-1.25%，五年券104/9期 则在0.80%-0.85%。
昨晚市场所关注的FOMC会议出炉与先前声明差异不大，认为就业市场仍在稳定复苏阶段，但是通膨及海外经济状况不乐观，让FED未来升息压力更大，而油价持续下滑是造成通膨走势疲弱的主因，目前仍未出现止跌讯号，向下趋势依旧。 (完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-