《交易视点》央行虽暂停调降代收利率，但货币政策料仍松有利台债--群益金鼎证券

路透台北8月20日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，央行第二天维持代收利率不变在0.37%，但卖压多在前日反应，市场转为观望，股市持续破底支撑债市，市场等待周五10年券104/12期的发行前交易。虽然央行暂停调降代收率，但预期货币政策维持宽松，债券市场整体趋势仍偏多。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)