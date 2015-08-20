《中国报摘》--其他报纸重要消息8月20日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
**上海证券报**
--据宁夏能源局主任科员杨泽英介绍，下一步，宁夏光伏发展方向是，打造新能源项目集约化、园区化和规模化发展。即明年起只在大型地面光伏园区内新建项目，不搞零散、分散式的小型地面光伏电站，初步规划光伏园区九个。
--中国证券业协会数据显示，7月券商各项业务均出现环比下降，其中自营业务整体亏损逾100亿元人民币，有近半数券商自营业务遭遇浮亏。
--由齐鲁证券演化而来的中泰证券股份有限公司创立大会周三召开。这标志着这家发轫于齐鲁大地的一线券商将摘掉“齐鲁”这一带有浓厚地域色彩的帽子，加速全国布局，同时加速其上市进程。
**证券时报**
--深天马 与富智康 、美国梦工厂动画携手打造全球首个裸眼3D生态圈。
**第一财经日报**
--中国人民银行行长周小川表示，目前三大政策性银行的改革方案没有提是否在资本市场做股权融资。未来有两种可能性：一是刚刚达到保本微利，尚不具备足够的吸引力上市融资;二是把业务切成几块，其中有一块可以独立出来发行并上市。
**金融时报**
--人民币对蒙古图格里克汇率近日在农业银行 内蒙古二连浩特分行正式挂牌，而中国银行 二连浩特分行近日完成首笔图格里克现钞兑换业务。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-