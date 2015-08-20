《中国报摘》--其他报纸重要消息8月20日

**上海证券报**

--据宁夏能源局主任科员杨泽英介绍，下一步，宁夏光伏发展方向是，打造新能源项目集约化、园区化和规模化发展。即明年起只在大型地面光伏园区内新建项目，不搞零散、分散式的小型地面光伏电站，初步规划光伏园区九个。

--中国证券业协会数据显示，7月券商各项业务均出现环比下降，其中自营业务整体亏损逾100亿元人民币，有近半数券商自营业务遭遇浮亏。

--由齐鲁证券演化而来的中泰证券股份有限公司创立大会周三召开。这标志着这家发轫于齐鲁大地的一线券商将摘掉“齐鲁”这一带有浓厚地域色彩的帽子，加速全国布局，同时加速其上市进程。

**证券时报**

--深天马 与富智康 、美国梦工厂动画携手打造全球首个裸眼3D生态圈。

**第一财经日报**

--中国人民银行行长周小川表示，目前三大政策性银行的改革方案没有提是否在资本市场做股权融资。未来有两种可能性：一是刚刚达到保本微利，尚不具备足够的吸引力上市融资;二是把业务切成几块，其中有一块可以独立出来发行并上市。

**金融时报**

--人民币对蒙古图格里克汇率近日在农业银行 内蒙古二连浩特分行正式挂牌，而中国银行 二连浩特分行近日完成首笔图格里克现钞兑换业务。（完）